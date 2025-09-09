Presentato a Milano Rapporto Coop 2025, 'Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani'

Sostenibilità, rapporto Coop: "Per italiani tra obiettivi prioritari istanze pace e diritti civili"
Presentata l'’anteprima digitale del “Rapporto Coop 2025-Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”
E' quanto emerge dall’anteprima digitale del “Rapporto Coop 2025-Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”
Così Ernesto Dalle Rive, presidente dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori -Ancc Coop, commentando il Rapporto Coop 2025 ‘Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani’
Così Albino Russo, direttore generale dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori - Ancc Coop, intervenendo, oggi a Milano, alla presentazione in anteprima del Rapporto Coop 2025