Malattie rare, a RAREvolution confronto su innovazione, assistenza e sostenibilità

Malattie rare: RAREvolution, a Roma confronto su innovazione, assistenza e sostenibilità
Il 1 ottobre a Roma la prima edizione nazionale dell'iniziativa
Il 1 ottobre a Roma la prima edizione nazionale dell'iniziativa
Il ministro della Salute bnel messaggio di saluto alla prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro della malattie rare'
La ministra per la Disabilità, nel messaggio di saluto alla prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro della malattie rare'
Il presidente della Regione Lazio, nel messaggio di saluto alla prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro della malattie rare'