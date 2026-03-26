Immobiliare, Ricciardi (Kroll): "Retail traina investimenti, seguono hospitality e logistica"
"Housing sempre più attrattivo per investitori istituzionali italiani ed esteri"
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"Housing sempre più attrattivo per investitori istituzionali italiani ed esteri"
"L'evoluzione del nostro modello di business ci sta permettendo di diventare, da semplice software Crm, una vera e propria piattaforma che aggrega servizi provenienti dal mercato per facilitare la fruibilità di tutti questi strumenti". Così Mattia Schirru, Ceo di onOffice Italia, all'edizione 2026 de...
"Siamo in un momento storico particolare, in cui l'intelligenza artificiale da una parte sta velocizzando" i processi "e dall'altra sta accorciando le distanze tra le diverse aziende. Il rischio però è quello di appiattire le identità aziendali". Per creare e mantenere "un'identità aziendale importan...
"Il mercato immobiliare italiano sta raccogliendo i frutti dell'anno precedente e vive un momento estremamente positivo. C'è stata la ripresa di varie asset class, con il retail primo per investimenti, seguito dall'hospitality e dalla logistica. Si tratta di asset class trainate da fattori macroecono...