“Ottenuta l’approvazione della Commissione Europea per il trattamento di donne con questo tipo di tumore mammario ormonosensibile, e un rischio da moderato ad alto di recidive. Incluse le donne senza metastasi ai linfonodi ascellari, in cui lo studio Natalee ha dimostrato una riduzione del 34%. La terapia consiste in due compresse al giorno da assumer per tre anni in aggiunta al classico trattamento ormonale”.