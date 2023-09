Al museo Bilotti di Roma incontro sul potere curativo dell'arte

Bracco: “E' dimostrato da numerosi studi che frequentare concerti, teatri, cinema e mostre aumenti la percezione del proprio benessere e “faccia bene” alla persona. In altre parole, la cultura migliora la qualità della vita dell’individuo” ha detto Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco e Presidente del Gruppo Bracco, attraverso un video messaggio, in occasione dell'incontro “Curare ad Arte: la Bellezza come Terapia”, presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese.