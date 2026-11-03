Salute, da Gsk contributo alla Rsv Awareness Week

Virus respiratorio sinciziale, l'80% degli italiani non conosce i rischi
Secondo un sondaggio promosso da Gsk in occasione della Rsv Awareness Week (2-8 novembre) - Esperti richiamano l'attenzione sui rischi per anziani e malati cronici
Secondo un sondaggio promosso da Gsk in occasione della Rsv Awareness Week (2-8 novembre) - Esperti richiamano l'attenzione sui rischi per anziani e malati cronici
'Riduzione ospedalizzazioni ed eventi gravi fino al 70-75% rispetto ai non vaccinati'
'L'infezione può avere conseguenze significative soprattutto nelle persone fragili'
Mandorino, 'accesso equo eviterebbe l'aggravarsi delle condizioni dei più fragili'