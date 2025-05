A/R Andata e racconto', premiati vincitori concorso Gruppo FS e Salone del Libro

"Non mi aspettavo proprio di ricevere questo premio" è emozionata Maurizia Di Stefano, vincitrice del concorso letterario 'A/R Andata e Racconto' ideato dal Gruppo FS in collaborazione con il Salone del Libro di Torino. "La mia è una storia di speranza: durante un grave ricovero in ospedale potei ascoltare le testimonianze di tante persone, tra cui famiglie di bambini di Chernobyl venuti in Italia a curarsi. Da qui ho ideato il racconto di una bambina che vive il dramma ucraino ma che riesce a cr...