Giovani, salute mentale ed algoritmi, evento al Centro Studi Americani

Salute, Lorenzin (Health&Science): "Priorità gestire impatto social su benessere giovani"
'È il momento di fare una legge che ci permetta di proteggere l'infanzia e l'adolescenza'
'È il momento di fare una legge che ci permetta di proteggere l'infanzia e l'adolescenza'
‘Cambiamento antropologico e tecnologico è una parte evolutiva dell'essere umano’
‘Alterazioni molto più profonde e potenzialmente irreversibili della struttura di regioni chiave dell’organo’
‘Impegnati per sviluppare percorso a tutela dei più piccoli e dei fragili’