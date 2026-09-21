A Milano la XXIX edizione di Salute Direzione Nord

Salute Direzione Nord: "Prevenzione, equità e innovazione leve per garantire diritto universale"
Istituzioni, medici, associazioni e imprese a confronto a Milano - Fra i temi anche il fine vita, Fontana e Bertolaso: "Serve una legge nazionale"
Istituzioni, medici, associazioni e imprese a confronto a Milano - Fra i temi anche il fine vita, Fontana e Bertolaso: "Serve una legge nazionale"
"A maggior ragione per le malattie rare, necessario investire in diagnosi precoce e nuove terapie"
"Molte le sfide, dall'accessibilità all'innovazione fino al sostegno ai cargiver"
"Serve piattaforma accessibile a tutti gli attori del sistema e maggiore condivisione con le Regioni"
"Oggi dobbiamo fare in modo che i cittadini sfruttino queste risorse che abbiamo investito in strutture per poter dire che il proprio bisogno di salute trova risposta laddove ne hanno bisogno, cioè vicino e prossimo a loro". E' quanto affermato da Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilanci...
"Abbiamo un numero importante e sempre crescente di dati, ma è difficile avere un numero organizzato e utile per tutte le informazioni che dobbiamo estrarre dagli stessi. Pertanto, come Aifa, dobbiamo trovare una piattaforma in cui tutti gli attori del Sistema riescono ad accedere e attingere a quest...