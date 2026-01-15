'Sanità: eliminare le incompatibilità per ridurre le liste d'attesa e rafforzare il Ssn pubblico', alla Camera conferenza Forza Italia

Sanità, Fi: "Eliminare incompatibilità medici Ssn per ridurre liste d'attesa e gettonisti"
Presentato testo di legge, Tajani: "Proposta di libertà"
"Il provvedimento di Forza Italia va discusso tra i partiti della maggioranza, si inserisce nell'ottica delle Case di comunità'
"Alla sanità non verrà tolto alcun intervento, pur dovendo fronteggiare altre spese in relazione al contesto internazionale"
"Resta un sistema forte ma deve essere aggiornato con strumenti di riforma, fondamentale intervenire a sostegno delle professioni sanitarie"
"Proposta Forza Italia innovativa, finalmente affronta la criticità dell'attuale sistema"
Di Silverio: "Non basta sancire l'abolizione, occorre ridisegnare e riscrivere le regole"
Dare ai medici impegnati nel pubblico la possibilità di svolgere attività extra orario presso strutture private accreditate o altre strutture pubbliche, superando il regime di incompatibilità, per rafforzare il Servizio sanitario nazionale e contribuire alla riduzione delle liste d'attesa. È quanto c...
"La proposta" di legge delega promossa dai gruppi parlamentari e dalla consulta nazionale di Forza Italia "è molto importante e innovativa. Finalmente cominciamo a superare il tema dell'incompatibilità, che rappresenta un blocco per i professionisti rispetto al fatto di poter lavorare ancora di più n...
"Rispetto a quanto ascoltato in conferenza stampa, attendiamo di discuterne in maniera più approfondita. Quello dell'abolizione dell'incompatibilità è un argomento molto ostico, sul quale bisogna fare un lavoro estremamente accurato. L'idea di riformare in termini di flessibilità il nostro lavoro è u...