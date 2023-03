'Sanremo accessibile', grazie a innovazione tech hanno ascoltato la finale anche persone non udenti

"Le persone non udenti ora possono sentire la musica, ma fino ad oggi erano escluse da tutti quegli eventi culturali che rappresentano la dimensione sociale della musica". Così Tommaso Lomboni, Digital Transformation & Engagement Manager di MED-EL Italia, in occasione dell'evento 'Sanremo Accessibile', iniziativa promossa presso il Centro di produzione Rai di Torino in occasione della serata finale del Festival, che ha visto MED-EL, azienda austriaca leader mondiale nelle soluzioni per l'udito, m...