Milano, Scalapay lancia format 'The Visionary Exchange'

Scalapay lancia format 'The Visionary Exchange', come cambiano consumi, leadership e aspettative persone
Comprendere come cambiano le persone, le loro aspettative e le modalità di acquisto è oggi una delle principali sfide per aziende e brand.
Comprendere come cambiano le persone, le loro aspettative e le modalità di acquisto è oggi una delle principali sfide per aziende e brand.
'Con ‘The visionary exchange’ scopriamo le persone dietro le aziende'
'è necessario rimanere se stessi'
'Importante lavorare con e sulle persone che portano risultati'
"Nel lavoro è necessario rimanere se stessi, non volare troppo alto, credere in quello che stai facendo quando tutti ne stanno dubitando" ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di Msc Crociere, a margine dell'evento "The visionary exchange" che si è svolto ieri a Palazzo Viscont...
"Non esistono ostacoli insormontabili, esiste sempre una maniera di riuscire a passare oltre anche quello che ci sembra un muro più alto che non riusciamo a passare", ha dichiarato Pietro Allievi, Gm di Adidas Italia, a margine dell'evento The visionary exchange" che si è svolto ieri a Palazzo Viscon...