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Milano, Scalapay lancia format 'The Visionary Exchange'

Milano, Scalapay lancia format 'The Visionary Exchange'

Allievi (Adidas):
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Allievi (Adidas): "Non esistono ostacoli insormontabili"

"Non esistono ostacoli insormontabili, esiste sempre una maniera di riuscire a passare oltre anche quello che ci sembra un muro più alto che non riusciamo a passare", ha dichiarato Pietro Allievi, Gm di Adidas Italia, a margine dell'evento The visionary exchange" che si è svolto ieri a Palazzo Viscon...



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