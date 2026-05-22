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A Milano la XII edizione della Seismic Academy

A Milano la XII edizione della Seismic Academy

Formato (Aecom):
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Formato (Aecom): "Nelle opere integrare qualità e sicurezza"

"Nella governance di opere complesse dobbiamo combinare caratteristiche tecniche e sistemiche. Le prime consistono nella capacità di integrazione multidisciplinare sia in fase progettuale sia in fase realizzativa e di gestione digitale. Dal punto di vista sistemico c'è la necessità di avere una forte...

Baccarini (Hilti):
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Baccarini (Hilti): "Mettere insieme competenze specialistiche"

"Da un punto di vista normativo, tecnico, progettuale ed esecutivo credo che in Italia siamo a un livello veramente altissimo. Quello che forse si può fare andando avanti è mettere a fattor comune tutte le competenze specialistiche che oggi sono necessarie per affrontare la complessità delle opere da...

Galtieri (AssoRup):
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Galtieri (AssoRup): "Rischio sismico escluso da direttive"

"Il rischio sismico non è oggetto delle direttive sugli appalti né di altre direttive specifiche, come invece è per l'efficientamento energetico. Ci aspettiamo che quelle nuove forniscano indicazioni attinenti al profilo adeguato a fronteggiare queste situazioni", ha dichiarato Claudio Galtieri, pres...

Sudati (Conforma):
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Sudati (Conforma): "Errori progetto aumentano tempi e costi"

"La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza i principali errori che, se non individuati nella fase progettuale, rischiano di diventare contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento di tempi e di costi", ha dichiarato Alessandro Sudati, consigliere delegato I...



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