A Milano la XII edizione della Seismic Academy

Imprese, Formato (Aecom): "Integrare qualità e sicurezza fin dall’inizio dell’opera"
"Si deve pianificare prima per non dover fronteggiare problemi alla fine”
"Si deve pianificare prima per non dover fronteggiare problemi alla fine”
“Evita possibili contenziosi in fase realizzativa”
“La Seismic Academy è cruciale per rendere migliore il nostro Paese”
“Hanno acquisito una rilevanza tecnico-economica incomparabile rispetto al passato”
A Milano, presso la Camera di Commercio Svizzera, è andata in scena la XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, l'appuntamento di riferimento nel panorama italiano sulla sicurezza sismica. Una giornata di confronto cui hanno partecipato progettisti, direttori dei lavori, Rup, enti di ver...
"Nella governance di opere complesse dobbiamo combinare caratteristiche tecniche e sistemiche. Le prime consistono nella capacità di integrazione multidisciplinare sia in fase progettuale sia in fase realizzativa e di gestione digitale. Dal punto di vista sistemico c'è la necessità di avere una forte...
"Da un punto di vista normativo, tecnico, progettuale ed esecutivo credo che in Italia siamo a un livello veramente altissimo. Quello che forse si può fare andando avanti è mettere a fattor comune tutte le competenze specialistiche che oggi sono necessarie per affrontare la complessità delle opere da...
"Il rischio sismico non è oggetto delle direttive sugli appalti né di altre direttive specifiche, come invece è per l'efficientamento energetico. Ci aspettiamo che quelle nuove forniscano indicazioni attinenti al profilo adeguato a fronteggiare queste situazioni", ha dichiarato Claudio Galtieri, pres...
"Vogliamo rendere il mondo delle costruzioni un mondo migliore. Non possiamo farlo da soli: dobbiamo confrontarci e dialogare con tutti gli attori della filiera, e un momento come la Seismic Academy va in questa direzione. Siamo molto contenti di ospitarla, e lo dico con orgoglio e senso di responsab...
"La seconda generazione degli Eurocodici rappresenta per il contesto italiano un'importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più moderno, coere...
"La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza i principali errori che, se non individuati nella fase progettuale, rischiano di diventare contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento di tempi e di costi", ha dichiarato Alessandro Sudati, consigliere delegato I...