'Sette idee', a Milano L'Espresso porta startup e politica in un'arena unica

Innovazione, Carelli (L'Espresso): "Al Festival gli imprenditori del futuro"
Il direttore de L'Espresso, dando il via a 'Sette idee', il Festival dell'Italia che innova organizzato dalla testata e giunto quest'anno alla sua seconda edizione.
Il direttore de L'Espresso, dando il via a 'Sette idee', il Festival dell'Italia che innova organizzato dalla testata e giunto quest'anno alla sua seconda edizione.
"Dobbiamo chiederci davvero quali responsabilità abbia la politic"
La vicesindaca di Milano a margine di 'Sette idee
Appuntamento il l 17 e il 18 settembre allo STEP FuturAbility District