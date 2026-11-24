Sicurezza, Rossetti (FerrovieNord): "Videosorveglianza h24 in stazione, fattore tempo decisivo"
Alla presentazione del servizio a Milano, 'hanno aderito circa 16 Comuni, raccogliamo adesioni'
Alla presentazione del servizio a Milano, 'hanno aderito circa 16 Comuni, raccogliamo adesioni'
All’evento di presentazione a Milano: “Sistema già attivo e a disposizione delle polizie locali”
All’incontro organizzato per presentare l’iniziativa: “Passo avanti per monitoraggio e controllo”
Intervenendo alla presentazione del servizio, 'immagini utilizzate solo in caso di necessità e su richiesta espressa delle autorità'
"Si tratta di un grande passo avanti che permette di monitorare le stazioni ancora di più di quanto già non si faccia". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenendo a Palazzo Lombardia a Milano, all'incontro con la stampa dedicato alle misure di ...
"In questo periodo, è giusto intervenire per la sicurezza nelle stazioni. FerrovieNord l'ha fatto con una serie di telecamere che monitorano la situazione h24 e che fungono anche da deterrente". Sono le parole dell'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, a Palazzo Lom...