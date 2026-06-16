Sicurezza urbana, a Roma convegno dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti

Sicurezza, Cerri (Ordine Ingegneri Roma): "Tecnologia leva per rafforzare il senso di comunità"
"Confronto con le istituzioni essenziale per rispondere alle esigenze della comunità"
"Confronto con le istituzioni essenziale per rispondere alle esigenze della comunità"
"Integrità delle informazioni va garantita sul piano tecnico e su quello etico"
"Aree prive di servizi e infrastrutture possono trasformarsi in culle di illegalità"
"Servono interventi strutturali e il contributo delle competenze professionali"