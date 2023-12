A Milano il 98° congresso Sigo

“Il tema del Congresso di ostetricia e ginecologia di quest'anno è quello della salute della donna come miglior indicatore e fattore produttivo e predittivo per la salute del pianeta”. Lo ha detto Irene Cetin, segretario Sigo, in occasione del 98esimo Congresso nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). La kermesse, in svolgimento dal 14 al 16 dicembre 2023 al Mico di Milano, chiama a raccolta l’intera ginecologia italiana attraverso le proprie federate dei ginecologi os...