A Reggio Calabria la VII tappa di SI.IN.PRE.SA.

Infortuni: Inail, SI.IN.PRE.SA. fa tappa a Reggio Calabria
Progetto itinerante per portare direttamente sui territori servizi, assistenza e strumenti concreti a sostegno della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Progetto itinerante per portare direttamente sui territori servizi, assistenza e strumenti concreti a sostegno della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in occasione dell'ottava tappa del progetto Inail Sinpresa, ha proposto all'Istituto La sottoscrizione di un protocollo d'intesa che coinvolga anche il Comune nella formazione sui temi della sicurezza sul lavoro. " Bisogna sconfiggere - ha detto - ...
Il progetto dell'Inail ha fatto tappa a Reggio Calabria per due giorni di iniziative legate alla sicurezza, informazione e prevenzione. Il direttore generale, Marcello Fiori, ha ribadito la necessità di supportare le imprese più piccole in un percorso di consapevolezza che può fare la differenza. "Bi...
La direttrice Regionale dell'Inail Calabria, Teresa Citraro, in occasione della tappa a Reggio Calabria del progetto Sinpresa, ha rimarcato l'importanza di coinvolgere i giovani nella formazione sulla sicurezza sul lavoro: "Non sono soltanto i futuri lavoratori, ma saranno i futuri imprenditori e pro...