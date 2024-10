Congresso regionale Simit su 'Le malattie infettive nel setting del paziente immunodepresso'

I nuovi casi di Hiv in Campania sono stabili, il problema è però la diagnosi tardiva. Cosi Vincenzo Esposito presidente SIMIT Campania a margine del Congresso “ Le malattie infettive nel setting del paziente immunodepresso” in corso a Napoli e durante il quale si è parlato dell’efficacia della terapia Long Acting nella cura e nei vantaggi significativi per la qualità di vita dei pazienti.