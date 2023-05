Sir, 'contro malattie reumatologiche più diagnosi precoce e aderenza alle terapie'

In Italia le cure per le malattie reumatologiche costano ogni anno alla collettività miliardi di euro, tra spese dirette e indirette. Spesso con trattamenti adeguati avviene una possibilità di remissione nel 50% dei casi, ecco allora l’importanza di agire sulla diagnosi precoce e su un intervento terapeutico rapido. Purtroppo questo non sempre avviene, come spiegato dal professore Gian Domenico Sebastiani, Presidente della Società Italiana di Reumatologia, riunita in una conferenza stampa oggi a ...