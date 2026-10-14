Radiologi e tecnici rinnovano collaborazione per prestazioni ed esami più sicuri

Radiologi e tecnici rinnovano collaborazione, 'in Italia 70 mln di esami l'anno'
'Competenze diverse e responsabilità definite, ma unico obiettivo di garantire ai pazienti prestazioni sempre più sicure'
'Competenze diverse e responsabilità definite, ma unico obiettivo di garantire ai pazienti prestazioni sempre più sicure'
'Necessario rafforzarla per stare al passo di innovazione e cambiamento tecnologico'
'Nostra presenza al prossimo Congresso Sirm, per la prima volta, dimostra quanto siamo indispensabili gli uni per gli altri'
'Al prossimo Congresso Sirm sezione interamente dedicata ai tecnici di radiologia per rafforzare collaborazione'