Malattie rare, Aisla: "Ovunque vicini, con App Isa visite a domicilio per pazienti con Sla"
"Costruire modello infrastruttura nazionale di prossimità specialistica per persone con Sla riducendo frammentazione e disuguaglianze"
Presentata a Milano 'Ovunque vicini', App per visite a domicilio per pazienti con Sla
"Costruire modello infrastruttura nazionale di prossimità specialistica per persone con Sla riducendo frammentazione e disuguaglianze"
"Creare le condizioni per vivere anche con la malattia nel miglior modo possibile"
"Supportiamo pazienti e famiglie facendo capire loro che non possono e non devono restare da sole"