Sordocecità, Lega del Filo d'Oro: "Record storico di utenti"

Cresce la presenza e l'impatto delle attività della Lega del Filo d'Oro a sostegno delle persone sordocieche e delle loro famiglie. Tra il 2015 e il 2025, l'ente ha ampliato la propria presenza territoriale, passando da 8 a 12 regioni, e nell'ultimo anno ha raggiunto il numero record di persone segui...