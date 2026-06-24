Sordocecità, Lega del Filo d'Oro: "Record storico di utenti"

Disabilità, Lega Filo d’Oro: "Record di persone sordocieche assistite, in 10 anni +74%"
Nella Giornata internazionale, i dati della crescita e la richiesta di ‘essere riconosciute come una risorsa’
Nella Giornata internazionale, i dati della crescita e la richiesta di ‘essere riconosciute come una risorsa’
'Vogliamo essere liberi cittadini con diritti e doveri al pari degli altri'
Cresce la presenza e l'impatto delle attività della Lega del Filo d'Oro a sostegno delle persone sordocieche e delle loro famiglie. Tra il 2015 e il 2025, l'ente ha ampliato la propria presenza territoriale, passando da 8 a 12 regioni, e nell'ultimo anno ha raggiunto il numero record di persone segui...
"Il nostro sviluppo futuro prevede un'ulteriore crescita attraverso l'apertura di nuove sedi territoriali nelle regioni in cui ancora non siamo presenti. Abbiamo recentemente presentato la sede territoriale di Rende (Cosenza) e, prossimamente, inizieranno le attività in quella di Nuoro. Sono previste...