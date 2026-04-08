'Sulle tracce di Mr. Parkinson', online noir sulla malattia che rallenta 300mila italiani
Per la Giornata mondiale il racconto liberamente ispirato alle storie di 3 pazienti che smascherano i punti deboli della patologia
"Sulle tracce di mr. Parkinson", pazienti indagano su malattia che colpisce di 300 mila italiani
Per la Giornata mondiale il racconto liberamente ispirato alle storie di 3 pazienti che smascherano i punti deboli della patologia
‘Oltre ai farmaci iniziative di awareness contribuiscono a migliorare la qualità della vita’
‘Impatto dell’esercizio fisico e dell’attività sportiva o ludico-sportiva anche su altri sintomi non motori’
Una dei protagonisti del racconto noir sulla patologia, ‘fondamentale il movimento, non isolarsi’
"Il Parkinson è entrato nella mia vita in modo subdolo, come un ladro di appartamenti, senza farsi vedere. Ha iniziato 'appoggiandosi' sulla mia spalla destra, limitando i movimenti, poi è passato alla gamba destra, che ho iniziato a trascinare. Ho trascorso circa 2 anni alla ricerca della diagnosi. ...