Plasmaderivati, Marra (Cidp): "Programmazione stabile per evitare carenze"
Il presidente Cidp Italia - Associazione pazienti con neuropatie disimmuni: "Raggiungere l’autosufficienza nazionale incentivando la donazione"
Farmaci insostituibili e non riproducibili artificialmente, i plasmaderivati rappresentano in molti casi l'unica opzione terapeutica per patologie rare e gravi come emofilia e immunodeficienze congenite. In Italia l'autosufficienza del plasma copre il 70% del fabbisogno nazionale grazie ai donatori d...