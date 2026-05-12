Tumori, immunoterapia BeOne approvata per 3 neoplasie

Tumori, Aifa approva immunoterapico tislelizumab in cancro a esofago, stomaco e polmone
BeOne, 'migliora sopravvivenza in 3 neoplasie spesso diagnosticate in stadio avanzato'
BeOne, 'migliora sopravvivenza in 3 neoplasie spesso diagnosticate in stadio avanzato'
'E' l'inizio di un percorso condiviso con comunità scientifiche e pazienti'
'Attesa per via libera anche in prima linea e fase pre-operatoria'
'Importante approccio terapeutico iniziale, condiziona sensibilmente il decorso della malattia'
"Nell'ambito dei tumori gastrointestinali, i fattori di rischio sono molteplici e riconducibili sia alla familiarità, sia allo stile di vita e sia a fattori ambientali. Si tratta di un carcinoma, quello gastrico, estremamente aggressivo, circa l'80% dei casi viene diagnosticato in fase avanzata o evo...