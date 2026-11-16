Treviso D’Autore – Le Rotte. La Sfida Globale: 14 e 15 novembre all’Auditorium Santa Caterina
la I edizione trevigiana della rassegna culturale organizzata da Vis Factor, curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo
All’Auditorium Santa Caterina "Treviso D’Autore – Le Rotte. La Sfida Globale"
la I edizione trevigiana della rassegna culturale organizzata da Vis Factor, curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo
Sull'Iran: "Tutti vogliamo si acceleri su accordo per riapertura Hormuz". "Presidente donna? Vedremo, io favorevole, importante garantisca unità"
Sui cyberattacchi "Stati troppo lenti, serve imparare ad anticipare minacce".
Mario Conte intervenuto a 'Treviso D'Autore', 'delinquenti con 5 o 6 fogli di via in tasca, perchè ancora sul nostro territorio?'