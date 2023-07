Tumore del polmone, la campagna MSD per la GenZ

La challenge va avanti ormai da diversi giorni, e tra Pino e Martina la temperatura è rovente... non sarà il caso di abbassarla? Epicentro del conflitto, questa volta, il termostato del climatizzatore. A quanti gradi bisogna fermarsi per non far schizzare in alto il surriscaldamento del Pianeta? Un confronto al vertice risolve l’impasse...