Roma, inaugurata 'Turbanti', mostra fotografica tra moda e inclusione

Mostre, 'Turbanti' a Roma un percorso fotografico tra moda e inclusione
Fino al 30 aprile alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi
Fino al 30 aprile alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi
'Un progetto con studenti e ragazzi di 'Modelli si Nasce' per trasmettere valori universali'
'La mostra esplora autismo, inclusione e identità attraverso ritratti e installazioni'
Direttrice Casa Museo Boncompagni Ludovisi, 'partnership pubblico-privato e ricerca estetica nell’ambito della moda e della fotografia'
"L'Accademia del Lusso ha voluto fortemente questo progetto di inclusione, che racchiude un messaggio grande, fortissimo. Gli scatti sono unici perché colgono l'essenza dei personaggi che sono stati fotografati. L'arte è inclusione" ha detto Laura Gramigna, direttrice Accademia del Lusso di Roma, dur...
"Turbanti è una metafora, descrive un accessorio che abbiamo realizzato con gli allievi dell'Accademia del Lusso, e mostra come le persone autistiche vengono percepite dalla società." Ha spiegato Cosmo Muccino Amatulli, curatore della mostra fotografica "Turbanti" inaugurata presso la Casa Museo Bonc...
"Questa mostra è una sintesi di formazione e inclusione, un progetto di terza missione, una partnership pubblico-privato e una ricerca estetica nell'ambito della moda e della fotografia." Ha dichiarato Maria Giuseppina Di Monte, direttrice della Casa Museo Boncompagni Ludovisi, durante l'inaugurazion...