Farmaceutica: competitività, investimenti e accesso terapie, evento Ucb su sfide Europa
All’Ambasciata del Belgio confronto sui dati del Technical Policy Report realizzato da Ls Cube
All’Ambasciata del Belgio confronto sui dati del Technical Policy Report realizzato da Ls Cube
"Il Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, nel suo Libro Bianco 'Made in Italy 2030', che disegna una strategia di politica industriale per il prossimo quinquennio, vede il settore farmaceutico tra quelli emergenti. È necessario un quadro regolatorio chiaro che consenta gli investimenti nel nost...
"L'Europa ha perso fortemente competitività, passando da una quota di mercato degli studi clinici dal 39% a un attuale 20%, assistiamo al contempo a una forte crescita della Cina, la cui quota è passata dal 6% a più del 30% attuale. Oggi abbiamo delle opportunità, come il Testo unico della legislazio...
"Dobbiamo avere nel Testo unico sulla legislazione farmaceutica una visione chiara: quella di poter allargare il sistema della legislazione farmaceutica per fare in modo che i farmaci innovativi arrivino direttamente al paziente ancora prima che vengano approvati da AIFA, oppure accorciando quelli ch...