630mila nuovi casi e oltre 8mila decessi in un anno: sono i numeri impressionanti dell’impatto sulla popolazione over 70 in Italia della polmonite pneumococcica. Si tratta di un impatto importante sulla salute delle persone anziane, che pesa sul sistema sanitario nazionale e sugli ospedali e minaccia la salute di tutti: in oltre il 30% dei casi, infatti, i batteri pneumococcici sono resistenti all’azione degli antibiotici. Uno scenario preoccupante che potrebbe essere evitato grazie a un più am...