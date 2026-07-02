Vulvodinia, il dolore a cui l’Italia non crede

Survey, ‘vulvodinia ignorata in 8 casi su 10’, al via campagna non è mica un segreto
Sui social la prima serie social di 5 episodi per ridurre la minimizzazione del dolore
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‘Patologia sconosciuta a 7 su 10, per una su 4 oltre 5 anni e più di 10 medici per una diagnosi’
La protagonista di My vajayjay is on fire!, ‘colpisce 5 milioni di italiane ma è un disturbo poco noto’
"Associazione in prima linea per dare alla donna un percorso corretto e un trattamento adeguato’
La protagonista di My vajayjay is on fire!, 'colpisce 5 milioni di italiane ma in poche la conoscono'
"Fondamentale agire sulle istituzioni. È essenziale poi la formazione e l'informazione. E fra poco verrà lanciata una importante iniziativa definita "Non è mica un segreto ma è vulvodinia" nata per supportare le donne che convivono con un problema ancora oggi molto sottovalutato" conclude Murina.