WMF, a Rimini la Fiera del futuro digitale

In che modo la tecnologia viene adoperata in territori di guerra? Lo ha spiegato Elena Malitskaya CEO di ISE Corporate Accelerator sul palco del Mainstage nella prima della tre giorni del WMF- We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, in corso alla Fiera di Rimini dal 15 al 18 giugno.