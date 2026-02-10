Presentata l’edizione 2026 di Wmf - We Make Future

Fiere, Lombardo: "Appuntamento a Wmf 2026 per costruire il futuro"
"Roadshow internazionale toccherà Usa, Malta, Serbia e Arabia Saudita"
"We Make Future apre una finestra su un'Italia che sa innovare, che sa guardare al futuro e sa comprendere l'importanza delle tecnologie emergenti, affinché il Made in Italy possa essere sempre più presente sui mercati, migliorare i propri processi produttivi e ispirare le giovani generazioni a cimen...
"All'edizione 2026 a Bologna ci sarà una maggiore centralità della parte B2b, su cui stiamo lavorando molto. Ci sarà poi una presenza nutrita nell'area espositiva di chi porta una visione della robotica applicata non solo alla parte industriale, ma anche al cambiamento in ambito sociale. Infine, avre...
"Il Made in Italy è figlio di una grande tradizione che, però, può essere innovata. La sfida di We Make Future e del Mimit attraverso i suoi strumenti, come il Piano Transizione 5.0 e il trasferimento tecnologico, è quella di far sì che questo approccio all'innovazione possa diventare parte del quoti...