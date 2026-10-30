'World Buffalo Congress' road map per futuro con meno burocrazia e più innovazione
Eliminare l’eccesso di burocrazia, superare il 'digital divide' tra nord e sud del Paese e utilizzare le nuove tecnologie al servizio della qualità.
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'Il mercato che continua a gratificarci è la Francia, ma guardiamo anche a Usa e Giappone'
"Per l'economia del Sud Italia, la filiera della mozzarella di bufala Campana Dop, vale tanto.