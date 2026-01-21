circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
Previdenza, a Roma presentazione del XXIV Rapporto annuale INPS

Previdenza, a Roma presentazione del XXIV Rapporto annuale INPS

Previdenza, Fava (Inps):
video
economia

Previdenza, Fava (Inps): "Istituto solido, ci rivolgiamo ai giovani"

"Il nuovo rapporto annuale evidenzia una solidità dell'istituto. Pur essendo consapevoli delle preoccupazioni e delle criticità, quali ad esempio la denatalità che determina un aumento degli anziani e una diminuzione dei giovani. Fin dal primo giorno del mio insediamento stiamo lavorando per scongiur...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza