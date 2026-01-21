Previdenza, a Roma presentazione del XXIV Rapporto annuale INPS

Previdenza, Fava (Inps): "Rapporto annuale evidenzia solidità"
Alla presentazione del XXIV report a Roma: “Alleanza con imprese per intercettare i giovani”
Alla presentazione del XXIV report a Roma: “Alleanza con imprese per intercettare i giovani”
Un obiettivo che passa dal rafforzamento dell’occupazione e dalla piena valorizzazione del capitale umano disponibile
Produttività al centro per sostenere il sistema previdenziale italiano: nel 2024 gli occupati sono 24,2 milioni e il tasso di occupazione ha raggiunto il 63%, un massimo storico. Tuttavia, persistono divari territoriali, di genere e generazionali che richiedono un'attenzione particolare, soprattutto ...
"Il nuovo rapporto annuale evidenzia una solidità dell'istituto. Pur essendo consapevoli delle preoccupazioni e delle criticità, quali ad esempio la denatalità che determina un aumento degli anziani e una diminuzione dei giovani. Fin dal primo giorno del mio insediamento stiamo lavorando per scongiur...