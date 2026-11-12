Fumo, l'appello al Governo: "Divieto assoluto al chiuso e niente pubblicità"
Manifesto promosso da Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Veronesi e Fondazione Aiom, nasce il Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori
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'La prima sigaretta si prova già intorno ai 15 anni'
'Spesso i ragazzi non sostituiscono la sigaretta tradizionale ma la affiancano ai prodotti alternativi'
La vicepresidente del Senato, 'in oncologia il tempo vuol dire vita'