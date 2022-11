Spector Padel House investe a Venezia – Mestre

Nasce la Spector Padel House Venezia con 5 campi indoor per giocare a padel Gustavo Spector, per 7 anni CT della nazionale italiana di padel e founder della società: “Orgogliosi di aprire in questa città. La nuova padel house prima di essere un luogo di aggregazione è un progetto di riqualificazione urbana e sociale”

Venezia -Mestre, 09 novembre- Da oggi Venezia avrà la sua “casa del padel”. Si inaugura, questa sera, con un evento aperto a tutti, cittadini e appassionati del gioco più popolare del momento, Spector Padel House Venezia: un nuovo centro sportivo con 5 campi indoor per giocare a padel, allenarsi e aggregarsi.

Voluta da Spector Padel House (SPH), società specializzata nella costruzione e management di centri padel e la cui mission è creare luoghi di aggregazione dove sia atleti che amatori possano praticare e imparare lo sport ai massimi livelli e con i migliori istruttori, la nuova House è il risultato di un più ampio progetto di riqualificazione urbana e sociale. L’impianto, sorge su un’area di 1800 mq (per circa 10 metri di altezza) che fino a 6 mesi fa era occupata da un capannone industriale in disuso. Da oggi questa area, opportunamente riconvertita e restituita così alla città, ospiterà un centro sportivo all’avanguardia.

Grazie a uno staff composto da 9 persone, all’interno della padel house sarà possibile svolgere attività rivolte agli atleti ma soprattutto alle persone che intendano avvicinarsi al popolare gioco del padel. I padelisti e le padeliste potrannno apprezzare il focus tattico con Gustavo Spector, a lungo CT della Nazionale Italiana di Padel e fondatore di SPH, e gli open day per provare i campi e le lezioni secondo l’esclusivo Metodo Spector.

Sabato 12 novembre è inoltre previsto un torneo inaugurale al quale si potrà partecipare iscrivendosi tramite l’app Playtomic, partner di SPH o chiamando il numero della segreteria del centro.

Gustavo Spector, Presidente di SPH ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di poter finalmente aprire a Venezia, città ricca dal punto di vista sportivo come dimostrano le esperienze di eccellenza del basket, del calcio e di altre discipline sportive. La nuova Spector Padel House Venezia, si coniuga perfettamente con l’alto livello della città, considerando lo sport come strumento di socializzazione e benessere individuale e collettivo non solo legato all’aspetto agonistico. Con questa riqualificazione urbana e sociale desideriamo infatti portare il padel come aggregatore e veicolo sportivo tra atleti e amatori sfruttando l’estrema inclusività di questo sport e l’eccellenza dei nostri Coach in campo e Team SPH nel club.”

Marco Sportillo, Club Director di SPH Venezia ha affermato: "L'apertura della Spector Padel House di Venezia è un bel segnale per la nostra città e dimostra la capacità di Venezia e Mestre di poter essere attrattive per nuove imprese e progetti e generare così nuovi posti di lavoro. Questa operazione rappresenta non solo un valore per gli sportivi, padelisti e non della nostra città, ma per l'intera comunità. La scelta della location nella quale ci siamo insediati incarna un vero e proprio elemento di rigenerazione urbana e sociale che prosegue sulla scia della riqualificazione di via Cà Marcello, dello sviluppo del Polo Universitario e l'insediamento di nuove realtà commerciali. La nostra vision è creare una community che come punto di partenza abbia il padel, ma con il desiderio di essere un contenitore per le realtà cittadine, imprenditoriali ed associative con le quali abbiamo voglia di collaborare dando il nostro piccolo contributo allo sviluppo di quest'area e più in generale alla città che ci ha accolti. La porta della Casa è aperta, vi aspettiamo."