Sull'opportunità di varare la proroga dello stato d’emergenza, in vigore da quasi due anni per contrastare la pandemia di Covid, sono in corso “discussioni non ancora mature in seno al governo. Aspetteremo ancora il tempo necessario per consolidare una riflessione, che è sicuramente in corso, e poi faremo le nostre valutazioni”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles.