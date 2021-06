"I vaccini sono la vera arma di cui disponiamo per chiudere questa stagione così difficile"

"Voglio ricordare sempre che i vaccini sono la vera arma di cui disponiamo per chiudere questa stagione così difficile e che tutti quelli approvati da Ema e Aifa sono sicuri ed efficaci". Lo ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo in Senato all'interrogazione sulla realizzazione di open day per la somministrazione del vaccino AstraZeneca dedicati ai giovani.