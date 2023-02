Spesa sanitaria e salute: come stanno gli italiani?

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia o infermità. Una dichiarazione tanto più vera se rapportata agli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia di Covid-19 che di fatto ha colpito la salute della popolazione non solo direttamente, con l'insorgere di problematiche fisiche e psicologiche, ma anche indirettamente come causa di rinvii o impossibilità ad effettuare cure e visite specialistiche. Senza dimenticare la sfera sociale: pensiamo all'impatto della pandemia sulle abitudini e gli stili di vita. Dunque, se da una parte la pandemia ha intaccato il benessere della popolazione, dall'altra però lo stato di salute degli italiani o quantomeno quello percepito, rimane piuttosto positivo. Secondo gli indicatori Istat sullo stato di salute, infatti, nel 2021 il 71,1% della popolazione italiana ha dichiarato che la propria salute va “bene” o “molto bene”. Italiani inguaribili ottimisti oppure c'è dell'altro alla base di queste affermazioni positive? Per approfondire lo stato di salute degli italiani Adnkronos e Datafactor di Expleo hanno analizzato diversi aspetti della salute a partire dai dati ricavati da diverse fonti: Istat, Eurostat, OECD, Ministero della Salute, Protezione Civile. Dalle principali malattie per fascia d'età alla spesa sanitaria anche in confronto con i Paesi UE, dagli stili di vita e fattori di rischio al rapporto tra cittadini e strutture sanitarie, sono emersi indicatori interessanti, tra cui una forte crescita delle affezioni allergiche tra i bimbi e i giovanissimi, oppure che la spesa sanitaria in Italia corrisponde al 9,8% del PIL rispetto al 12,8% delle Germania, o, ancora che la Toscana ha il più alto tasso di tabagismo a livello nazionale. Expleo Insight