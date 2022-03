Spese militari, Di Battista: "Conte vada avanti, è battaglia M5S"

“Mi è capitato di criticare Conte in passato e non ho problemi a farlo quando lo reputo necessario, ma attaccare Conte perché ha detto che si oppone all’aumento delle spese militari vuol dire ignorare il Programma con cui il M5S si è presentato alle ultime elezioni politiche. A Conte dico di andare avanti: su queste battaglia, se fatte fino in fondo, avrà sempre il mio sostegno”. Così Alessandro Di Battista all’Adnkronos, commentando il netto no del leader dei 5 Stelle all’aumento di spese militari.