Spese per la difesa. Il Ministro Ciriani risponde in Aula

In merito all’innalzamento delle spese militari al 5% del Pil, obiettivo da raggiungere entro il 2035, come stabilito dal vertice Nato del 25 giugno, l’On. Rosato (AZ) ha sottoposto un’interrogazione al Ministro degli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. Il tema è di estrema urgenza, specie alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, secondo cui l’Italia al momento non sarebbe in grado di difendersi da un attacco esterno. In particolare, viene richiesto al Governo di chiarire circa la volontà di usare strumenti come Safe (Security Action for Europe) e la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita per le spese militari. L’interrogante, inoltre, chiede perché non sia stato ancora pubblicato il Documento programmatico della Difesa e se il Governo intende attivare particolari forme di coordinamento con gli altri Paesi per migliorare la capacità difensiva. A rispondere in Aula è stato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il quale ha spiegato che il ritardo nella pubblicazione del Documento programmatico pluriennale è dovuto alla necessità di aggiornare le valutazioni, così da rendere il documento realmente aderente alle esigenze della difesa, in un contesto tecnologico internazionale in rapida evoluzione. Sulla possibilità di attivare la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita, il Ministro Ciriani ha dichiarato che “sarà valutata attentamente alla luce del quadro macroeconomico”, precisando in merito al Safe che “il Governo ha indicato solo un tetto massimo per l’utilizzo di tale strumento, ma l’entità precisa sarà determinata in un secondo momento”. In sede di replica, il deputato di Azione ha ribadito la necessità di presentare un serio piano di difesa che porti anche ad una ricaduta industriale e occupazionale.

L’interrogazione completa

La risposta del ministro