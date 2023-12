10 film tra commedie, fantasy e cartoon per un Natale da grande schermo

Un Natale da grande schermo, con dieci film da vedere da soli o in coppia, in famiglia o fra amici, per riscoprire il fascino o più semplicemente il piacere di godersi la visione di un film in una grande sala cinematografica anziché fra le quattro pareti domestiche. Tra commedie e fantascienza, film drammatici o comici, noir e cartoon, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Questa può essere una guida utile, aperta un po' a tutti i gusti e a tutte le età.

Nel fare le scelte, si può andare... 'Adagio', come suggerisce il titolo del lungometraggio di Stefano Sollima, una crime story ambientata a Roma, con un cast 'grandi firme' composto da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Francesco Di Leva. La pellicola completa la trilogia del crimine romano, iniziata da 'Romanzo criminale' e proseguita con 'Suburra'. Per chi invece di andare adagio volesse correre, l'alternativa è data da 'Ferrari', il film del regista Michael Mann, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, con il ruolo di Enzo Ferrari affidato all'attore americano Adam Driver.

Restando negli Usa, come Paese di produzione, ma trasferendoci in un mondo fantastico, si può approdare con Aquaman nel 'Regno Perduto', sequel del primo film che ha come protagonista il personaggio a fumetti della Dc Comics. Per il regista James Wan, malese naturalizzato australiano, recitano Jason Momoa nel ruolo di Aquaman e Patrick Wilson in quello di Ocean, mentre la regina Atlanna è Nicole Kidman. E sempre a proposito di acqua, ci si può divertire con il film 'Come può uno scoglio' e con la coppia comica pugliese Pio & Amedeo, diretta da Gennaro Nunziante e alle prese con il dubbio reso celebre da un brano firmato Battisti-Mogol.

Chi cercasse un colpo di fortuna e volesse andare sul sicuro può trovarlo in 'Coup de Chance', primo film girato in francese da Woody Allen, storia di una coppia realizzata e felice, fino a quando... E a proposito di felicità, vera o presunta, eterna o effimera, si può optare per il film 'Giorni felici', melodramma con Anna Galiena e Franco Nero protagonisti. Chi non volesse rinunciare alle tipiche atmosfere natalizie, può imboccare la strada che porta ai cinema dove proiettano 'Improvvisamente a Natale mi sposo', sequel di 'Improvvisamente a Natale' sempre diretto da Francesco Patierno, con i personaggi affidati alla interpretazione di Diego Abatantuono, Violante Placido, Carol Alt, Nino Frassica, Elio delle Storie Tese, Michele Foresta (ovvero il Mago Forest), con le musiche composte da Pino Donaggio.

Venendo incontro ai gusti dei più piccoli, nonché di coloro che, parafrasando il 'Piccolo Principe', sono adulti ma si ricordano di essere stati bambini, si possono suggerire due proposte: il film d'animazione franco-belga 'Il faraone, il selvaggio e la principessa' con tre storie d'avventura ambientate nell'antico Egitto, nella Francia medioevale e nell'Estremo Oriente del Settecento. Oppure il fanta-musical 'Wonka', prequel del romanzo 'La fabbrica di cioccolato' che racconta le origini di Willy Wonka.

E visto che il Natale è la festa al tempo stesso religiosa e pagana per eccellenza, la lista dei dieci film da andare a vedere al cinema durante le feste si può chiudere con un lungometraggio dal titolo evocativo, 'Santocielo', proposto dal duo comico siciliano Ficarra & Picone, affiancato per l'occasione da Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni & Giacomo, con Maria Chiara Giannetta e Barbara Ronchi. Il film è ambientato... in Paradiso, dove l'Assemblea Celeste è riunita per discutere sul genere umano che non smette di farsi la guerra: la soluzione potrebbe essere quella di inviare sulla Terra un nuovo messia Figlio di Dio: dopotutto è Natale, no?

(di Enzo Bonaiuto)