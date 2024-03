Il cantautore in collegamento con 'Viva Rai2' nel giorno in cui spegne 75 candeline

''Come tutti gli anni, io giro questa mia festa di compleanno alla Giornata dei diritti delle donne, perché molte volte ci dimentichiamo dei diritti. C'è ancora molta strada da fare e spero si faccia tutti insieme, però è cambiato qualcosa, veramente. Io vorrei dedicare questa giornata a Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, perché lei mi è sembrata quella che ha meglio interpretato anche la rabbia giusta, di un mondo, quello delle donne, che è ancora lontano dalla parità, anche se è molto superiore al nostro". Antonello Venditti, chiamato in diretta telefonica da Fiorello durante 'Viva Rai2' nel giorno del suo 75esimo compleanno, dedica questa giornata ad Elena Cecchettin e a tutte le donne che "Sono davvero un'altra cosa", ha datto.

Venditti, da sempre dalla parte delle rivendicazioni sociali nella musica e nella vita, ha proseguito: ''Le donne ancora non fanno la guerra, le donne potrebbero fare la pace, perché sono anche madri". L'artista quest'anno festeggia non solo il suo 75esimo compleanno, ma anche i 40 anni di uno dei suoi album più rappresentativi, 'Cuore', che contiene temi di forte valenza politica e sociale, tra cui l'inno di intere generazioni 'Notte prima degli esami' che verrà celebrato con un tour 'Notte prima degli esami 184 – 2024 40th Anniversary', in partenza il prossimo maggio con una speciale anteprima all'Arena di Verona (19 maggio), e che farà tappa a Roma con tre date alla Terme di Caracalla (18, 19 e 21 giugno) per poi attraversare tutta l'Italia.