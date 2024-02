A Milano arriva il 'Jazz Club'

L'energia di Jazz, blues e world music nel cuore di Milano. Prende il via il 27 febbraio prossimo la rassegna 'Jazz Club' del Jazz Café, in programma ogni martedì sera nel capoluogo lombardo, a pochi passi dall'Arco della Pace. La kermesse, che unisce musica, cucina e intrattenimento verrà inaugurata dal jazzista italiano Gigi Cifarelli, che il 27 febbraio si esibirà in trio. Con una carriera illustre e una presenza scenica che incanta il pubblico da decenni, Cifarelli è considerato uno dei chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale; pilastro della scena jazz italiana nonché apprezzatissimo anche come cantante, Cifarelli ha lavorato al fianco di artisti come Mina, Nino Ferrer, Renato Zero, Tullio De Piscopo, Loredana Bertè, Mia Martini, Daniele Silvestri e molti altri nomi illustri del pop italiano.

L'obiettivo di 'Jazz Club' è quello di rappresentare un punto di riferimento per la comunità musicale milanese, un luogo dove gli amanti della musica possano riunirsi per condividere la loro passione e scoprire nuovi talenti. “Siamo fieri di iniziare questo nuovo progetto che si pone l’obiettivo di riportare finalmente la grande musica live al Jazz Cafè - dice il direttore artistico di 'Jazz Club', Michael Corradi -. Il martedì notte si trasformerà presto in un percorso sonoro gremito da grandi artisti e nuovi talenti che ci permetteranno, attraverso una scrupolosa ricerca, di viaggiare attraverso le molteplici contaminazioni musicali che il panorama live attualmente offre, mantenendo sempre come linea guida di riferimento la musica jazz, blues e swing".

"Con la serata Jazz Club - prosegue - abbiamo ampliato ulteriormente la nostra offerta artistica, proponendo un intrattenimento trasversale, capace di toccare diverse generazioni e gusti musicali differenti. Il nostro desiderio è quello di essere sempre più attrattivi verso un pubblico internazionale, che in questa città, si dimostra sempre più attento ed esigente non solo nella proposta food, ma anche sui vari format di intrattenimento proposti. Siamo certi che Jazz Club diventerà presto un format esclusivo capace di far rivivere le radici storiche di un locale che da sempre è un vero riferimento nella scena artistica milanese".

Il Jazz Cafè punta a confermarsi come uno dei poli attrattivi dell’intrattenimento e della ristorazione della città: "Il nostro è uno storico locale - aggiunge Giuseppe Grasso, fondatore e ceo del Jazz Cafè - nato distinguendosi sin da subito per lo spazio dedicato agli artisti e alla musica. Da trent'anni ci muoviamo nel panorama degli eventi serali proponendo nuove tendenze e dando spazio a ospiti illustri come anche ad artisti emergenti del panorama attuale, offrendo alla nostra clientela un palinsesto di eventi innovativi e in continua evoluzione".

Il 'Jazz Club', evidenzia Grasso, "nasce come omaggio alla musica jazz, e non solo, proponendosi nella serata del martedì come un'alternativa al classico intrattenimento, con uno sguardo all'internazionalità e rivolgendosi ad un pubblico che ama esplorare la musica in tutte le sue forme. Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo format ospitando il grande Gigi Cifarelli, icona della musica jazz, dell'italianità e dei trend contemporanei che vedono fondere la tradizione con l'innovazione della contaminazione di diversi generi: come vision e come mission, anche noi del Jazz Cafe, ci ritroviamo appieno in questa filosofia", dichiara .

Lo storico locale meneghino da trent’anni è il cuore pulsante della movida di Corso Sempione, situato a pochi passi dall’Arco della Pace. Il bistrot dallo stile parigino è apprezzato da un pubblico sempre più trasversale e internazionale combinando musica, alta cucina e divertimento in un ambiente dinamico e attraente. Il palinsesto di 'Jazz Club' si annuncia ricco e alterna eventi speciali e live performance. L'ingresso è libero, previa prenotazione per la cena. Consumazione obbligatoria per chi non cena.