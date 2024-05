A Roma nasce il parchetto di Ultimo, fuori l'album 'Altrove'

L’attesa è finita. 'Altrove', il nuovo album di inediti (il sesto in studio) di Ultimo è fuori ovunque da oggi sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. L'album - disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati Cd, Cd autografato, vinile, vinile autografato, vinile trasparente, vinile colorato verde, vinile colorato blu - regala al pubblico 8 nuovi brani e vede la luce a poche settimane dalla performance che ha infiammato la notte del Circo Massimo di Roma, dove Ultimo è salito sul palco del Primo Maggio da vero protagonista.

E la città di Roma lo ringrazia attraverso una targa inaugurata oggi alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore alla Cultura Miguel Angel Gotor presso un’area di San Basilio che è ormai chiamata il 'Parchetto di Ultimo', luogo in cui Niccolò Moriconi è cresciuto, già da anni meta ricorrente per tutti i suoi fan che ne hanno invaso ogni centimetro di frasi a lui dedicate e che da oggi potranno sedersi su panchine speciali dedicate ai titoli dei nuovi brani di 'Altrove'. Si legge nella targa siglata dal Municipio IV della Capitale: “La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo. Questo è il Parchetto di Ultimo, il suo 'Altrove', un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio”.

Nell’'Altrove' di Ultimo, che a soli 28 anni vanta un incredibile palmarès da 33 stadi in soli 4 estati da protagonista della musica live, c’è spazio solo per la musica, e già si scaldano i motori per la partenza di un nuovo tour. Mancano infatti poco più di due settimane al debutto di quello che è già il tour dei record, 'Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua… ': 10 date tra cui la data zero del 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Si prosegue con un’unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e infine la tappa conclusiva del 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, anche quest’ultima già esaurita.