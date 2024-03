Il mio nome Bond, James Bond. Il nome del personaggio è certo, quello di chi lo interpreterà dopo Daniele Craig molto meno.

Dato per certo come prossimo 007, Aaron Taylor-Johnson! non ha confermato ne’ smentito in maniera chiara, lo stesso i produttori.

La stampa inglese è scatenata: Chi sarà il prossimo a ordinare un cocktail “agitato, non mescolato”?