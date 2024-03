AC/DC: pop up store Milano da record, oltre 5mila visitatori

Numeri da record per il pop up store di Milano dedicato ai cinquant’anni di attività della leggendaria band AC/DC che si è chiuso ieri, dopo tre giorni di grande partecipazione di pubblico, accogliendo oltre 5.000 visitatori. Un angolo di rock’n’roll nel cuore della zona Colonne di San Lorenzo, con i brani degli AC/DC a tutto volume, le saette luminose, le bellissime fotografie di Guido Karp, Henry Ruggeri, Paolo De Francesco, Simone Di Luca e Tylor Crothers, i gadget esclusivi e le aree dedicate alla consolle, al bar e al photo booth per portare per sempre con sé l’energia incontrollabile della chitarra di Angus Young e della voce di Brian Johnson.

Venerdì si è svolto il talk di apertura con Andrea Rosi (presidente e ceo Sony Music Italy), Claudio Trotta (fondatore Barley Arts), Massimo Cotto (Virgin Radio) e Giampiero Di Carlo (ceo di Rockol) seguito dal dj set di Toky. Sabato Claudio Trotta e Massimo Cotto hanno ripercorso la storia degli AC/DC tra musica e aneddoti dietro le quinte. Domenica il dj set di Alteria ha salutato l'ultima giornata. Molti anche gli ospiti speciali che sono venuti a rendere omaggio alle icone del rock, tra cui Francesco Allegretti, Melissa Greta Marchetto, Viola, Ringo, Saturnino, Nikki, Alessandro Deidda de Le Vibrazioni, Ketty Passa e molti altri.

Nello store era possible acquistare in esclusiva il vinile rosso marmorizzato di Highway To Hell (ancora disponibile nell’e-commerce di Sony Music Italy) e i primi 9 album della band ristampati da Columbia Records/Legacy Recordings in vinile color oro: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who e Live. Ora gli album restano disponibili per l’acquisto online e nei negozi fisici di tutta Italia. Nel corso del 2024 verrà ristampato tutto il catalogo degli AC/DC! Ogni vinile è accompagnato da una stampa in formato 12"x12" con la nuova grafica AC/DC 50, perfetta per essere collezionata e incorniciata.

«È un onore e un piacere senza fine per noi far parte della carriera irripetibile di una band che da 50 anni garantisce qualità e costituisce una vera e propria certezza per tante differenti generazioni di rockers - afferma Luca Fantacone, direttore catalogo Sony Music Italy - Lo store di AC/DC 50 è stata un’occasione per vedere ed incontrare il pubblico reale, quello al quale la band è da sempre connessa con autenticità e passione. Il successo dello store, concepito strutturalmente e visivamente come un vero e proprio 'backstage AC/DC' dimostra quanto sia fondamentale connettersi con il pubblico di riferimento degli artisti e saperlo rappresentare". Il pop up store di Milano è stato realizzato in partnership con Barley Arts, Virgin Radio e Rockol.