A pochi mesi dalla release di 'Fragole', il brano insieme a Rose Villain incoronato successo dell’estate già doppio disco di Platino, Achille Lauro ha annunciato un nuovo singolo 'Stupidi ragazzi'. Brano dal sound avanguardista, sarà disponibile da domani venerdì 3 novembre per Elektra Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il sound di 'Stupidi ragazzi' proviene dal mondo UK garage anni ‘90 e lega grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban. Scritto da Achille Lauro con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari e prodotto da Davide Simonetta e Zef, il nuovo capitolo dell’inconfondibile e poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo, racchiude una storia di ragazzi, vittime dei loro amori e del loro destino ("mentre cadono i palazzi / stupidi ragazzi / prima di lasciarsi sono gli ultimi ad amarsi / l’amore in un drive-in l’amore in cristalli / corse di cavalli un bacio e centomila orgasmi / ancora ancora").